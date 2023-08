Crnogorski bokseri na EP u Mariboru

Podgorica, (MINA) – Maribor će do 26. avgusta biti domaćin Evropskog prvenstva u boksu, u konkurenciji školaraca, na kojem će nastupiti i reprezentacija Crne Gore, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Jubilarni, 20. šampionat, okupio je 385 boksera, 261 dječaka i 124 djevojčice, uzrasta 13-14 godina.

Crnogorski boks predstavljaće šest takmičara – Nikola Raičević (37-40), Strahinja Mrdak (do 42), Đorđe Mitrović (do 44), Jovan Koljenšić (do 48), Matija Roganović (do 60) i Andrija Ćeranić (do 63).

Prvi na ring će Mitrović, koji će se sjutra boriti u šesnaestini finala protiv Rokija Velkija.

U petak će mečeve osmine finala odraditi Raičević protiv Albanca Kristijana Jubanija, Mrdak sa Karlom Kneževićem iz Hrvatske i Ćeranić, kojem će rival biti Slovaka Marijan Pitek.

Koljenšić će se u subitu, u osmini finala, boriti protiv Bugarina Georgiha Stankova, dok će Roganović u nedjelju bosovati protiv Jana Sikore.

Crnogorske boksere u Sloveniji predvode selektor Nikola Ružić i treneri Boško Drašković i Slavko Mrdak.

Čast crnogorskog boksa braniće i sudija Darko Dobrašinović.

