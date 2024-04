Crnogorske odbojkašice poražene od Slovenije

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska odbojkaška reprezentacija poražena je danas u Kaunasu od Slovenije 3:0 (25:13, 25:12 i 25:4), u trećem posljednjem kolu turnir druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorske odbojkašice turnir su završile kao trećeplasirane, sa pobjedom i dva poraza.

Pobijedile su Litvaniju 3:2, a poražene su i od Češke, na startu turnira.

Češka, koja je u prva dva kola ostvarila pobjede, igraće danas sa Letonijom i u slučaju pobjede obezbijediće mjesto na šampionatu kao prvoplasirana u grupi.

