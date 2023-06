Crnogorske odbojkašice novom pobjedom do prvog mjesta

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila večeras u Herceg Novom selekciju Farskih Ostrva 3:0 (25:23, 25:17 i 25:8), u utakmici posljednjeg, šestog, kola B grupe CEV Srebrne lige.

Crnogorske odbojkašice ranije su obezbijedile plasman na finalni turnir u Gracu (24. i 25. juna), a novom pobjedom potvrdile su prvo mjesto u grupi.

Do pobjede došle su nakon 70 minuta igre.

Dobile su i međusobni duel u Toršavnu 3:0 (25:9, 25:7 i 25:20), a dva puta slavile su i protiv Gruzije – u Podgorici 3:0 (25:19, 25:9 i 25:16) i Tbilisiju 3:0 (25:14, 25:11 i 25:14).

Protiv Portugala imaju polovičan učinak – prvi duel u Portu pripao je domaćinu 3:1 (25:17, 20:25, 25:18 i 25:16), dok je Crna Gora u Herceg Novom bila ubjedljivija 3:0 (25:21, 25:23 i 25:22).

