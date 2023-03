Crnogorska selekcija poražena nakon jedanaesteraca

Podgorica, (MINA) – Ženska mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je na startu UEFA Razvojnog turnira u Bugarskoj.

Crna Gora je izgubila nakon slabijeg izvođenja jedanaesteraca od Sjeverne Makedonije ukupnim rezultatom 7:6.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 2:2.

Crnogorska selekcija povela je pogotkom Jane Merdović u 22. minutu.

Izjednačila je, šest minuta kasnije, Nastasija Nakova.

Početkom drugog poluvremena rival je preokrenuo zahvaljujući Teoni Galaboskoj, da bi konačan rezultat postavila Angelina Drešaj u 58. minutu.

“Imali smo vođstvo, ali i zicer pri rezultatu 2:2. Bez obzira na rezultat, zadovoljan sam igrom. Većina igračica je dobila priliku, a tako će biti i u nastavku turnira”, kazao je selektor Mirko Marić.

U drugom kolu, 16. marta u 15 sati, crnogorska selekcija igraće sa Bugarskom.

