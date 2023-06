Crna Gora sjutra sa Češkom

Podgorica, (MINA) – Kada se igra za reprezentaciju nema prijateljskih utakmica, kazao je selektor Miodrag Radulović uoči duela sa Češkom.

Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Podgorici, u prijateljskom meču, sa Češkom.

On je naglasio da se u dresu reprezentacije uvijek igra za nešto – plasman, prestiž, mjesto na FIFA rang listi.

“Sa Češkom smo odigrali četiri meča i svaki put smo poraženi bez datog gola. To je motiv više da odigramo takmičarski. Dobiće šansu igrači koji su dugo sa nama, koji su marljivo radili i dobro se ponašali. Vidjećemo koliko možemo da računamo na njih, kazao je Radulović na konferenciji za novinare.

On je najavio da da zbog povreda ili drugih obaveza protiv Češke u protokolu neće biti Marka Vešovića, Aleksandra Šćekića, Miloša Raičkovića, Igora Vujačića, Seada Hakšabanovića, Nikole Šipčića i Vladimira Jovovića.

“Ekipa koja je tu moći će da suprotstavi renomiranom rivalu”, poručio je selektor.

Komentarišući sastav koji će se suprostaviti Česima, Radulović je kazao da onaj tim koji izađe na teren je najbolji.

“Izuzetno su kvalitetna ekipa, igrali su na posljednjem Evropskom prvenstvu, dobro su otvorili ove kvalifikacije i izuzetno ih cijenimo. Imamo motiva da pokažemo naš kvalitet protiv još jednog bolje rangiranog rivala i nadam se da ćemo imati više razloga za zadovoljstvo nego protiv Mađarske”, zaključio je Radulović.

Duel u Podgorici počeće u 18 sati, a sudiće ga tim iz Malte, na čelu sa Metjuom Gabrieleom, kojem će asistirati Jirgen Spiteri i Mičel Sćeri.

Ulogu četvrtog sudije obavljaće Miloš Bošković iz Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS