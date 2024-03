Crna Gora na startu sa Norveškom

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Šijenu protiv Norveške na startu turnira elitne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Duel treće grupe počeće u 15 sati.

U drugom meču te grupe, u 19 sati, rivali će biti Bosna i Hercegovina (BIH) i Izrael.

Za 23. mart zakazan je duel sa Izraelom, dok će se sa selekcijom BIH sastati 26. marta.

Plasman na završni turnir u Sjevernoj Irskoj izboriće samo pobjednici grupa.

Crna Gora nastup u elitnoj rundi izborila kao drugoplasirana u 12. kvalifikacionoj grupi, sa pobjedom protiv Velsa 3:0, remijem sa Engleskom (0:0) i porazom od Austrije (1:0).

Norveška je bila najuspješnija u drugoj grupi, sa sva tri trijumfa i gol-razlikom 15:1.

Crnogorski fudbal u norveškom Šijenu predstavljaće golmani – Benjamin Krijestarac (AIK, Švedska), Petar Bobičić (Podgorica);

odbrana – Luka Lečić, Luka Bubanja (Crvena zvezda, Srbija), Velimir Ljutica (Mornar), Bodin Tomašević (Budućnost), Aleksa Vujović (Petrovac), Lazar Maraš (Dečić), Milan Roganović (Partizan, Srbija) i Miloš Vračar (Podgorica);

vezni red – Dragan Miranović (Crvena zvezda, Srbija), Stefan Radojević (Berane), Andrija Bulatović (Rudar), Vasilije Adžić, Danilo Vukanić (Budućnost), Nenad Krivokapić (Crvena zvezda, Srbija), Nikola Medojević (Rijeka, Hrvatska) i Marko Perović (Jezero);

napad – Stefan Golubović (Rudar) i Balša Mrvaljević (Podgorica).

