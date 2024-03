Budva u finalu

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve pridružili su se Budućnosti i plasirali se u finale plej-ofa EPCG Superlige.

Budva je večeras u Baru, u revanš meču polufinala, savladala Mornar 3:0 (25:6, 25:11 i 25:11) i sa dva trijumfa izborila finale.

Maksimalnim rezultatima dobila je i prvi duel pred svojim navijačima.

Budućnost je sa dva trijumfa eliminisala bjelopoljsko Jedinstvo.

Budva i Budućnost i prošle godine bili su rivali u finalu, a trofej je pripao budvanskim odbojkašima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS