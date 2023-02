Budućnost ubjedljiva protiv Zlatibora

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobijedili su danas u Podgorici, u pripremnom meču, ekipu Zlatibora 4:0.

Budućnost je do pobjede protiv srpskog drugoligaša došla golovima Vasilija Terzića u 39, Balše Sekulića u 64. i 80. i Vasilija Adžića u 72. minutu.

To je podgoričkom timu bio posljednji prijateljski meč uoči nastavka šampionata, 18. februara.

