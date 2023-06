Budućnost sjutra protiv Atletik Eskaldesa

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti igraće sjutra u Koupavogiru, na Islandu, protiv Atletik Eskaldesa iz Andore, u polufinalu pretkvalifikacionog turnira za Ligu šampiona.

Vezista Vasilije Adžić kazao je da su očekivanja pred turnir kao i uvijek – najveća.

“Budućnost mora da ide na pobjedu i mora da vjeruje u to”, rekao je Adžić.

On je naglasio da je glavni adut podgoričkog tima ogroman kvalitet koji imaju u napadu.

Duel protiv predstavnika Andore biće ujedno i debi Brazilca Stefana Almeida u dresu Budućnosti.

“Samo želim da pomognem timu i klubu da dođe do cilja i plasira se i narednu rundu”, istakao je Almeida.

Duel šampiona CRne Gore i Andore počeće u 15 sati.

Budućnost će, ukoliko savlada Atletik Eskaldes, u finalu igrati protiv boljeg iz duela domaćeg Brejdablika i Tre Pene iz San Marina.

