Budućnost protiv prvaka Andore

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti u polufinalu pretkvalifikacionog turnira za Ligu šampiona na Islandu igraće protiv prvaka Andore Atletik Eskaldesa, odlučeno je danas žrijebom u Nionu.

U drugom polufinalu igraće Tre Pene iz San Marina i domaći Breidablik.

Polufinalni mečevi na programu su 27. juna.

Budućnost će se, ukoliko osvoji turnir, plasirati u prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, gdje ne bi imala status nosioca.

Mogući rivali bili bi Ferencvaroš, Karabag, Astana, Makabi Haifa, Olimpija Ljubljana i Zrinjski.

Podgorički tim ukoliko ne osvoji turnir na Islandu preseliće se u žrijeb za drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija, gdje po automatizmu ne bi imali status nosioca kao poraženi u polufinalu i finalu pretkvalifkacija za LŠ.

Mogući rivali bili bi poraženi u prvom kolu kvalifikacija za Lige šampiona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS