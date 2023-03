Budućnost ponovo bolja Hapoela

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Hapoela 89:79, u utakmici 15. kola B grupe Eurokupa.

Budućnost, koja je dobila i prvi međusobni duel u Tel Avivu 70:64, prekinula je seriju od sedam uzastopnih trijumfa rivala.

Domaćin je odlučujuću prednost stekao u drugoj četvrtini i na polovini meča imao je 18 poena viška (52:34).

Razlika je početkom posljednje četvrtine iznosila i 20 poena (73:53).

Gosti su u finišu uspjeli samo da ublaže poraz.

Najefikasniji u pobjedničkom timu, koji je zabilježio devetu pobjedu, bio je Erik Grin sa 21, Kameron Rejnolds je ubacio 16, a Petar Popović 12 poena.

Budućnost će u narednom kolu, 14. marta, biti gost Trenta.

