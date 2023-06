Budućnost izborila finale

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti plasirali su se u finale pretkvalifikacionog turnira za Ligu šampiona.

Budućnost je danas u Koupavogiru, u polufinalnom meču, pobijedila Atletik Eskaldes iz Andore 3:0.

Crnogorski prvak slavio je golovima Balše Sekulića u 14. iz jedanaesterca i 61. i Miomira Đuričkovića u 21. minutu.

Budućnost će u finalu, u petak, igrati protiv boljeg iz duela domaćeg Brejdablika i Tre Pene iz San Marina.

