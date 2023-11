Budućnost Bemaks slavila i u Požegi

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su danas u Požegi ekipu Sloge 67:61, u utakmici sedmog kola WABA lige.

Lider A grupe upisao je sedmi trijumf i zadražao maksimalan učinak u regionalnom takmičenju ove sezone.

Podgoričku ekipu do pobjede vodila je Dragana Domuzin sa 19, Maja Bigović upisala je 12, a poen manje Ksenija Šćepanović.

U ekipi Požege, koja je doživjela treći poraz, po 15 poena ubacile su Marina Marčetić i Nataša Filipović.

Budućnost će u narednom kolu, 6. decembra, ugostiti Nikšić.

