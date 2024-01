Budućnost Bemaks sjutra u Banja Luci protiv Orlova

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Banja Luci protiv Orlova utakmicu trećeg kola Top osam faze WABA lige.

Podgorički tim, koji je na startu druge faze bio slobodan, u prošlom kolu pred svojim navijačima savladao je zvaničnog šampiona, ekipu Celja i zadržao maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Orlovi su u grupi A bili drugoplasirani sa učinkom 8:2, a oba poraza doživjeli su od Celja.

Na startu Top osam faze neočekivano su poraženi na svom terenu od Sloge, a u prošlom kolu savladali su Dugu.

Trener Vladan Radović kazao je da podgorički tim očekuje teško gostovanje, zbog dužine puta, ali i kvaliteta protivnika.

“Orlovi su tokom sezone pokazali da imaju kvalitet. Na startu poraženi su od Sloge na svom terenu, što je svakako iznenađenje, ali bez obzira na to u dobroj su poziciji kada je u pitanju bitka za završni turnir. Očekujemo izuzetno zahtjevnu utakmicu, a idemo sa maksimalnim respektom prema protivniku”, kazao je Radović.

On očekuje da će njegov tim dati sve od sebe da zadrži pozitivan niz.

Radović ni u Banja Luci neće moći da računa na Jelenu Bulajić i Hajdanu Šćepanović.

Kapitenka Zorana Radonjić kazala je da je podgoričkom timu pobjeda protiv Celja mnogo značila.

“Znamo dobro da se radi o ekipi koja ima nekoliko izuzetno kvalitetnih pojedinaca, da su veoma neugodni na svom terenu, gdje uglavnom imaju veliku podršku sa tribina, ali nadam se da ćemo od starta ući u meč jako i da ćemo stići do velikog brejka”, rekla je Radonjić.

Utakmica u dvorani Obilićevo počeće u 19 sati.

