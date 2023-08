Budućnost Bemaks bez finala u Mecu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa nijesu uspjele da se plasiraju u finale turnira u Mecu.

Budućnost je večeras u polufinalnom meču poražena od domaćina turnira, ekipe Meca 33:18 (15:9).

Rival u nedjeljom meču za treće mjesto (15.30) biće mađarski FTC, koji je u polufinalu poražen od Krima (30:26).

U duelu protiv Meca, trener Bojana Popović nije mogla da računa na Kalidiatu Niakate, Noemi Hafra i Jelenu Vukčević.

Popović je kazala da je utakmicu obilježio veliki broj tehničkih grešaka, koje su skupo koštale podgorički tim.

“U prvom poluvremenu imale smo 17 tehničkih grešaka, primile deset golova iz kontri, pa je bilo nemoguće da uhvatimo pravi ritam poslije velikog minusa. Na kraju smo imale čak 26 tehničkih grešaka i dozvolile smo rivalu da postigne 18 lakih golova, što je nedopustivo na ovom nivou i protiv tima kao što je Mec”, rekla je Popović.

Ona je naglasila Budućnost u narednim mečevima mora da pokaže više karaktera.

“Svaka provjera je dragocjena za nas i moramo da imamo takav pristup. Vjerujem da ćemo već sjutra pokazati reakciju i odigrati znatno bolje protiv FTC-a”, kazala je Popović.

Najefikasnija u podgoričkom sastavu bila je Tanja Ivanović sa šest golova, Milena Raičević i Adriana Kardoso de Kastro postigle su po tri, dok se Vanesa Agović dva puta upisala u strijelce.

Po jednom su mrežu rivala zatresle Ivana Godeč, Ivona Pavićević, Mari Plamenova Tomova i Nađa Kadović.

Golmanka Armel Atingre je imala osam, a Ana-Katrin Gigerih četiri odbrane.

