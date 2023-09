Brendon Pol pojačao Budućnost Voli

Podgorica, (MINA) – Američki košarkaš, Brendon Pol, novi je član Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

On je sa ekipom iz Njegoševog parka potpisao ugovor do kraja sezone.

“Brendon Pol je prethodne sezone nastupao za njemački Ulm sa kojim je napravio senzaciju i osvojio domaće prvenstvo. U prosjeku je postizao 11.7 poena uz 3.4 skoka i 1.5 asistencija”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

U dosadašnjoj karijeri iskusni košarkaš, koji igra na pozicijama beka i krila, nastupao je između ostalog za Nižnji Novgorod, Anadolu Efes, Olimpijakos, Huventud, Adelaid, Džeđang i Šendong u Kini, kao i za San Antonio Sparse u NBA ligi za koje je nastupio u 62 meča.

“Prepoznat je kao odličan defanzivac na svim spoljnim pozicijama, dok ga u napadu krasi eksplozivnost i atleticizam. Prethodne sezone je u ekipi Ulma imao 37 odsto šuta za tri poena”, piše u saopštenju.

