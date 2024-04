Boston ubjedljiv protiv Oklahome

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Bostona pobijedili su Oklahomu 135:100 i obezbedili prednost domaćeg terena u plej-ofu NBA Lige.

Boston su do pobjede vodili Kristaps Porzingis sa 27 poena, Džejson Tejtum sa 24 i Džejlen Braun sa 23.

Minesota je slavila protiv Toronta 133:85 i 53. trijumfom izjednačila se sa Denverom na čelu Zapadne konferencije.

Los Anđeles Lejkersi slavili su protiv Vašingtona 125:120 i zabilježili osmu pobjedu u posljendjih devet mečeva.

Najzaslužniji za trijumf bio je Entoniji Dejvis 35 poena i 18 skokova.

Istakao se i Lebron Džejms sa 25 poena.

U ekipi Vašingtona najbolji je bio Džordan Pul sa 29 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Šarlot – Portland 86:89

Atlanta – Detroit 121:113

Bruklin – Indijana 115:111

Milvoki – Memfis 101:111

Nju Orleans – Orlando 108:117

Finiks – Klivlend 122:101

