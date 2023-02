Blagojević novi šampion, sedam igrača imalo istovjetan učinak

Podgorica, (MINA) – Velemajstor Dragiša Blagojević zahvaljujući najboljim dodatnim kriterijumima osvojio je titulu prvaka, nakon što je još šest šahista imalo isti učinak na kraju 75. pojedinačnog prvenstva Crne Gore.

Poslije devet odigranih kola čak sedam igrača na čelu tabele imalo je istovjetan učinak – po 6,5 poena.

To je Blagojeviću šesta titula prvaka države, a prva nakon 14 godina.

Posljednji put šampion je bio 2009. godine na Cetinju.

Velemajstor Blagojević 13 puta bio je vicešampion Crne Gore.

Uoči posljednjeg kola na čelu tabele bili su velemajstori Dragiša Blagojević i Denis Kadrić i FIDE majstori Miloš Pečurica i Andrej Šuković.

Posljednje kolo donijelo je velemajstorski i fidemajstorski derbi na prva dva stola.

Nakon precizne igre, prvo su se velemajstori preselili u publiku nakon podjele poena, dok je sadržajnija partija viđena u duelu Šukovića i Pečurice.

Velika borba, sadržajna partija, u kojoj su oba igrača propustila svoje šanse, rasplinula se u jednaku topovsku završnicu, pa je i njihov duel okončan remijem.

To su iskoristili velemajstor Luka Drašković, koji je u francuskoj odbrani nadigrao Vuka Miletića.

Iskusniji prvotimac Elektroprivrede uspio je da realizuje prednost pješaka više.

Blažo Kalezić se priključio vodećima zahvaljujući sigurnoj igri crnim figurama protiv Veljka Šćekića.

Anisimov nije bio iznenađen varijantom koju je odabrao Vladimir Vujošević, stekao je prednost koju je rutinski realizovao.

Na čelu tabele čak sedam igrača, pa je buholc odlučio poreda.

Prvo mjesto je pripalo Dragiši Blagojeviću, drugo Pavelu Anisimovu, dok je bronzana medalja pripala Denisu Kadriću.

Buholc je odlučio da Luki Draškoviću pripadne četvrto mjesto, Andreju Šukoviću peto, dok su se Blažo Kalezić i Miloš Pečurica morali zadovoljiti šestim odnosno sedmim mjesto.

Spisak redovno nagrađenih sa šest osvojenih poena zaokružuju velemajstor Nebojša Nikčević, koji je savladao Peka Đurovića, koji je pružio sjajnu igru na ovom turniru, Armin Mušović koji je savladao Božidara Kisića u izuzetno zanimljivoj partiji u kojoj je Kisić propustio bolje nastavke i mladi Cetinjanin Milo Pobor koji je sjajno vodio napad i zabilježio pobjedu u duelu sa Bogdanom Podlesnikom.

Obzirom da je takmičenje bilo kvalifikaciono za Svjetski kup i donosilo četiri mjesta, plasman su izborili: Denis Kadrić, Luka Drašković, Blažo Kalezić i Nebojša Nikčević.

Najuspješnija dama na turniru je Nikolina Koljević, Peko Đurović je najuspješniji mladi igrač, dok su nagrade u rejting grupama pripale Vuku Miletiću, Nikoli Perišiću i Luki Vušoviću.

Nagradni fond prvenstva bio je 8.500 EUR.

Organizator takmičenja bio je Šahovski savez Crne Gore, a pokrovitelj Ministarstvo sporta i mladih.

“Proteklih devet dana svjedočili smo jednom od najkvalitetnijih šampionata Crne Gore, a ujedno i najmasovnijem u 21. vijeku. Izuzetan kvalitet i zanimljivost nije umanjila ni činjenica da je velemajstor Nikola Đukić odustao od odbrane titule zbog nesuglasica sa rukovodstvom Saveza”, piše u saopštenju Šahovskog saveza.

Na ceremoniji zatvaranja posebna priznanja su uručena mladim šahistima: Peku Đuroviću, Đorđiju Anđeliću i Mateji Popović, koji su osvojili zlatne medalje na prošlogodišnjem prvenstvu Balkana za mlade.

Na taj način simbolično je spuštena zavjesa na 75. Prvenstvo Crne Gore.

Sudijski posao besprekorno je obavio Zoran Peruničić, kome je pomagao Milan Radonjić.

Prvenstvo je igrano u sjajnom ambijentu Diplomatske kule Kapital Plaza centra u Podgorici.

