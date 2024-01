Besa najbolja na Žabljaku, osvojene 24 medalje

Podgorica, (MINA) – Tekvondo klub Besa iz Tuzi najuspješniji je učesik četvrtog internacionalnog turnira Durmitor open na Žabljaku.

Besa je turnir završila sa devet zlatnih, 12 srebrnih i tri bronzane medalje.

Klubu iz Tuzi, osim za prvo mjesto u generalnom poretku, pripao je i trofej za najbolju ekipu u borbama.

U formama, Besa je takmičenje završila kao drugoplasirana.

“Besa je na turniru nastupila podmlađena, sa 22 takmicara u borbama i formama. Postigli smo zapažen rezultat”, rekao je trener Nikola Gegaj.

Turnir je okupio više od 150 takmičara iz Hrvatske, Sirije, Albanije, Bosne Hrcegovine i Crne Gore.

Organizator turnira bio je Tekvondo klub Durmitor Vrhnika sa Žabljaka.

