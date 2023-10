Berišaj zlatna na turniru u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Članica Bese, Anđela Berišaj, osvojila je zlatnu medalju na internacionalnom tekvondo turniru G1 open Podgorica-Montenegro.

Berišaj je danas u finalnom meču kategorije do 73 kilograma pobijedila Urgens Mouga iz Gabona 2:1.

Nastup u finalu izborila je pobjedama protiv Španjolki Ane Zurdo Valo 2:1 i Huliju Insa Fernandes 2:1.

Za trijumf na podgoričkom G1 turniru osvojila je deset bodova.

Uspjeh takmičara Bese upotpunila je bronzana Aurora Vuljaj.

Za sjutra predviđen je nastup juniora – Andree Berišaj do 63, Benana Jusufđokaja do 59 i Lea Gegaja do 73 kilograma.

Turnir je okupio 300 takmičara iz 35 država svijeta.

Organizator turnira je Tekvondo klub Korio.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS