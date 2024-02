Berišaj srebrna u Insbruku

Podgorica, (MINA) – Članica Tekvondo kluba Besa, juniorka Andrea Berišaj, osvojila je srebrnu medalju na G1 turniru u Insbruku.

Ona je večeras u finalnom meču kategorije do 63 kilograma poražena od Njemice Viktorije Rucinski.

Berišaj je, kao četvrti nosilac, bila slobodna u prvom kolu, u drugom je pobijedila Mađaricu Sidoniju Feher, dok je u polufinalnoj borbi eliminisala Francuskinju Asumaju Langust.

“Ostaje žal što dobar nastup nije krunisan zlatnom medaljom. Prošla je tri kola, a u finalu izgubila je od takmčarke koju je pobijedila u Podgorici”, rekao je trener Bese Nikola Gegaj agenciji MINA.

On je kazao da je drugi predstavnik kluba iz Tuzi, Benan Jusufđokaj, zbog povrede morao da preda meč.

“Povreda je bila jača. Dobio je prvu rundu protiv Austrijanca Lorenca Viteka, ali zbog povrede koljena nije mogao da nastavi. Srećom, kasnije se ispostavilo da povreda nije ozbiljnija”, rekao je Gegaj.

On je naglasio da je zadovoljan prvim takmičarskim danom, imajući u vidu da je to prvi ovogodišnji turnir i način na koji su doputovali u Insbruk.

“Ponovo smo imali finansijskih problema, u Insbruk smo došli zahvaljujući pozajmici i finansijskoj podršci roditelja takmičara”, rekao je Gegaj.

Za sjutra predviđen je nastup Anđele Berišaj, crnogorske kandidatkinje za olimpijsku vizu.

Austrian open okupio je više od 1.000 takmičara, predstavnika klubova i nacionalnih reprezentacija 41 države svijeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS