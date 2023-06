Baraninu i Pepiću pet medalja u Zenici

Podgorica, (MINA) – Takmičari podgoričkog Atletskog kluba osoba sa invaliditetom Vihor, Radmilo Baranin i Nedžad Pepić, sa pet medalja, četiri zlatne i jednom bronzanom, završili su nastup na Međunarodnom otvorenom prvenstvu i 19. Sportskim igrama paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u Zenici.

Baranin je pobijedio u bacanju kugle, diska i koplja iz specijalizovane stolice.

Pepić je bio najbrži u trci kolica na 100, a treći na 200 metara.

Crnogorsku ekipu u Zenici predvodio je predsjednik AK OSI Vihor Vladan Nikolić.

Domaćin takmičenja, koje je održano na atletskom stadionu Kamberovića polje, bilo je Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize iz Zenice.

Na Igrama je učestvovatilo više od stotinu takmičara iz Slovenije, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS