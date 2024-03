Atletiko i Borusija u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri madridskog Atletika i Borusije iz Dortmunda plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona.

Atletiko je večeras u Madridu, u revanš meču osmine finala, savladao Inter 2:1 i anulirao predsnost gostiju.

Italijanski tim pred svojim navijačima slavio je u Milanu 1:0.

Promjene rezultata nije bilo ni nakon produžetaka, pa su četvrtfinalistu odlučivali jedanaesterci.

Atletiko je slavio 3:2, a junak trijumfa bio je golman Jan Oblak koji je odbranio dva jedanaesterca Aleksisu Sančezu i Daviju Klasen.

Neprecizan je bio i Lautaro Martinez, dok su Oblaka savladali Hakan Čalhanoglu i Franćesko Aćerbi.

Strijelci za Atletiko bili su Memfis Depaj, Rodrigo Rikelme i Anhel Korea, dok je udarac Saul Nigeza odbranio golman Jan Somer.

Borusija je u Dortmundu savladala PSV Ajndhoven 2:0 i izborila nastavak takmičenja.

Prvi duel završen je neriješeno 1:1.

Do velike pobjede i osam najboljih došla je golovima Sanča u 3. i Marka Rojsa u petom minutu sudijske nadoknade.

Plasman u četvrtfinale juče su izborili fudbaleri Barselone i Arsenala.

Barselona je pred svojim navijačima, u revanš meču osmine finala, savladala Napoli 3:1.

Prvi duel završen je neriješeno 1:1.

Arsenal je do plasmana među osam najboljih došao nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca od Porta.

Revanš utakmica u Londonu, u regularnom toku, završena je pobjedom domaćina od 1:0, istim rezultatom kojim je Porto trijumfovao u prvom meču.

Rezultat nije promijenjen ni nakon produžetaka, pa su četvrtfinalistu odlučivali jedanasterci.

Junak trijumfa Arsenala od 4:2, bio je golman Dejvid Raja, koji je odbranio dva jedanaesterca.

Ranije su plasman u četvrtfinale Lige šampiona izborili Mančester siti, Real Madrid, Bajern i Pari Sen Žermen.

Žrijeb četvrtfinalnih parova biće održan 15. marta u Nionu.

