Atlanta slavila protiv Čikaga

Podgorica, (MINA) – Čikago, čiji je član crnogorski košarkaš Nikola Vučević, poražen je od Atlante 113:101, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je utakmicu završio sa pet poena, 14 skokova i tri asistencije.

Atalantu su do pobjede vodili Bogdan Bogdanović sa 20 i Vit Krejči sa 18 poena.

U ekipi Čikaga najbolji je bio Demar Derozan sa 31 poenom.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Šarlot – Boston 104:118

Detroit – Memfis 108:110

Indijana – Bruklin 133:111

Orlando – Portland 104:103

Nju Orleans – Finiks 111:124

