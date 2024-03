Arsenal penalima do četvrtfinala, Barselona eliminisala Napoli

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Barselone i Arsenala plasirali su se u četvrtfinale Lige evropskih šampiona.

Barselona je večeras pred svojim navijačima, u revanš meču osmine finala, savladala Napoli 3:1.

Prvi duel završen je neriješeno 1:1.

Barselona, koja je posle četiri godine ponovo u četvrtfinalu Lige šampiona, povela je golom Fermina Lopeza u 15. minutu.

Već u narednom napadu Barselona je duplirala prednost, golom Kansela koji je, odbijenu od stative poslije šuta Rafinje, poslao u mrežu.

Napoli je smanjio zaostatak u 40. minutu preko Amira Rahmanija.

Konačan rezultat postavio je Robert Levandovski u 83. minutu.

Arsenal je do plasmana među osam najboljih došao nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca od Porta.

Utakmica u Londonu, u regularnom toku, završena je pobjedom domaćina od 1:0, istim rezultatom kojim je Porto trijumfovao u prvom meču.

Rezultat nije promijenjen ni nakon produžetaka, pa su četvrtfinalistu odlučivali jedanasterci.

Junak trijumfa Arsenala od 4:2, bio je golman Dejvid Raja, koji je odbranio dva jedanaesterca.

Prezni sa bijele tačke za londonski tim bili su

Martin Edegard, Kai Haverc, Saka i Deklan Rajs.

Pogotke za Porto postigli su Pepe Akino i Marko Grujić, dok je Raja bio uspješniji od Vendela

i Galena.

Za četvrtfinale sjutra će igrati Atletiko Madrid i Inter (0:1), odnosno Borusija Dortmund i PSV Ajndhoven (1:1).

Ranije su plasman u četvrtfinale Lige šampiona izborili Mančester siti, Real Madrid, Bajern i Pari Sen Žermen.

Žrijeb četvrtfinalnih parova biće održan 15. marta u Nionu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS