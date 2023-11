Aris u Podgorici pobijedio Budućnost Voli

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Podgorici od solunskog Arisa 65:63, u utakmici šestog kola B grupe Eurokupa.

To je četvrti poraz podgoričkog tima, dok Aris nakon šestog kola ima polovičan učinak.

Budućnost je bolje počela meč, vodila je 18:9 i 22:11, a tri puta imala je prednost od 16 poena.

Početkom posljednjeg dijela vodila je 60:51.

Uslijedila je serija od 12:0 solunskog tima za preokret i prvo vođstvo 63:60 u 38. minutu.

Do kraja meča domaćin nije uspio da ponovo dođe do vođstva, pa je pobjeda pripala Arisu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Roberto Galinat sa 15, dok je poen manje ubacio Lamar Benkston.

Najefikasniji kod Budućnosti bio Joan Makundu sa 20 poena.

Budućnost će u narednom kolu, 14. novembra, biti gost Ulma.

