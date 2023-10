Akademac bez medalje u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Podgorički tekvondo klub Akademac bez medalje završio je nastup na međunarodnom turniru u formama – Croatia Open Poomsae 2023.

Kadetkinja Petra Ratković zaustavljena je u prvom kolu, dok je seniorka Milena Šćepanović nakon efektne pobjede na startu protiv predstavnice Holandije eliminisana u drugom kolu od reprezentativke Švedske.

“I pored činjenice da se nijesmo okitili medaljama, zadovoljni smo pristupupom naših takmičarki na turniru koji je do sada najjači u formama na kojem smo nastupili. Iskustvo koje stičemo tako je neprocjenjivo”, kazao je trener Zoran Nedić agenciji MINA.

Turnir je okupio 288 takmičara u muškoj i ženskoj konkurenciji, koji su nadmetali za bodove i napredak na Svjetskoj rang listi.

