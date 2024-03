Adriatic banka novi sponzor Košarkaškog saveza

Podgorica, (MINA) – Adriatic banka AD Podgorica novi je sponzor Košarkaškog saveza, saopšteno je iz te asocijacije.

Sponzorski ugovor potpisali su generalni sekretar Košarkaškog saveza Darko Ivanović i Andrija Đurašković, član Upravnog odbora Adriatic Banke.

Adriatic Bank je univerzalna komercijalna banka koja posluje na crnogorskom tržištu od 2016. godine, sa misijom da postane jedna od vodećih finansijskih institucija u Crnoj Gori.

Đurašković je kazao da sa zadovoljstvom ulaze u partnerstvo sa Košarkaškim savezom Crne Gore.

“Radujemo se uspješnoj saradnji, koja će doprinijeti daljem uspjehu crnogorske košarke kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Vjerujem da će na obostrano zadovoljstvo to biti samo početak uspješne saradnje”, kazao je Đurašković.

Ivanović je kazao da je Savez potpisivanjem još jednog sponzorskog ugovora pokazao da nastavlja da širi krug partnera, a sve u cilju boljeg i stabilnijeg funkcionisanja u narednom periodu.

“Izuzetno nam je drago što smo uspjeli dodatno da proširimo sponzorski pul. Prija nam to što sve veći broj kompanija u Košarkaškom savezu vidi pravog partnera, a u našim košarkašima i košarkašicama potencijal za velike stvari. Sigurno da su košarkaška tradicija i visoko pozicioniranje naših najbojih košarkaša i košarkašica na svjetskim rang listama preporuka za takav vid saradnje”, rekao je Ivanović.

