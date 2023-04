Tramp napustio sudnicu, izjasnio se da nije kriv

Podgorica, (MINA) – Bivši američki predsjednik Donald Tramp izjasnio se da nije kriv po 34 tačke optužnice za falsifikovanje poslovnih zapisa.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, u sudnici se zadržao manje od sat, optužnica je otpečaćena i očekuju se detalji.

Tramp je u zgradu suda na Donjem Menhetnu stigao danas popodne po lokalnom vremenu.

Po dolasku u sud on je formalno uhapšen, ali se očekuje da nakon čitanja optužnice bude pušten na slobodu.

Okupljenim medijima nije ništa rekao dok je ulazio u sudnicu.

