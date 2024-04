Predstavljen projekat UEFA Playmakers

Podgorica, (MINA) – UEFA Playmakers, projekat Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG) i Evropske fudbalske unije (UEFA), jedinstveni je program baznog fudbala za djevojčice između pet i osam godina, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je cilj projekta da se pomogne djevojčicama da naprave prve korake na svom fudbalskom putu.

“Riječ je o specifičnom programu, koji kombinuje igranje fudbala za najmlađe i bajkoviti Dizni svijet”, piše u saopštenju Fudbalskog saveza.

Navodi se da djevojčice, nakon što je FSCG u oktobru prošle godine održao edukaciju trenera/predavača u osnovim školama, uveliko uživaju u “fudbalskoj bajci”.

“Sada je baza adresa za trening proširena, pa sve zainteresovane djevojčice “fudbalsku bajku” mogu da osjete i u ŽFK Ekonomist (Nikšić), ŽFK Cveteks (Berane), Školi sporta ,,Rasti zdravo“ (Bar), ŽFK Breznica (Pljevlja), ŽFK Zora (Spuž), ŽFK Durmitor (Žabljak), OFK Borac (Bijelo Polje), ŽFK Aleksandar (Podgorica), ŽFK Ilarion (Zeta), FK MKM (Podgorica), FK Ibar (Rožaje), FK Akademija (Berane) i FK Arsenal (Tivat)”, piše u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS