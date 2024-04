Košarkašice Budućnost Bemaksa ponovo najbolje

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa odbranile su titulu prvaka Crne Gore.

Budućnost je večeras u Bemaks areni, u revanš meču finala plej-ofa, savladala ekipu Podgorice 77:49 i sa 2:0 u seriji osvojila trofej.

Prvi međusobni duel dobila je 76:39.

To je podgoričkom timu 15. titula prvaka, a 13. od obnove nezavisnosti.

Budućnost je do pobjede i trofeja vodila Ksenija Šćepanović sa 22, Jelena Bigović ubacila je 15, dok je Nikolina Ilić meč završila sa 13 poena.

U ekipi Podgorice dvocifrene su bile Milena Vujović sa 12 i Janja Dragišić sa deset poena.

