Iran lansirao dronove ka Izraelu

Jerusalim, (MINA) – Iran je lansirao veliki broj bespilotnih letjelica ka Izraelu, saopštila je izraelska vojska.

Portparol izraelske vojske Danijel Hagari rekao je da će biti potrebno nekoliko sati da dronovi stignu do izraelskog vazdušnog prostora, prenosi Glas Amerike.

Nedugo zatim, izraelske vazduhoplovne vlasti saopštile su da zatvaraju vazdušni prostor zemlje za sve letove.

Iranska državna televizija takođe je objavila da je Teheran pokrenuo napad na Izrael.

Iranska revolucionarna garda saopštila je da je “gađala određena mjesta u Izraelu”.

Bijela kuća je saopštila da će pružiti podršku Izraelu da se odbrani od tekućeg vazdušnog napada iz Irana, ali nije precizirano kakvu.

Portparolka Savjeta za nacionalnu bezbjednost Adrijen Votson rekla je da će „Sjedinjene Američke Države stati uz narod Izraela i podržati njihovu odbranu od ovih pretnji iz Irana”.

Izrael je u pojačanoj pripravnosti od kada su u vazdušnom napadu ubijena dva iranska generala u Siriji.

Iran je optužio Izrael da stoji iza napada i obećao osvetu. Izraelska strana nije komentarisala taj napad.

Komandosi iz iranske paravojne Revolucionarne garde ranije danas su zauzeli teretni brod koji je povezan sa Izraelom, u blizini Ormuskog moreuza.

Upad na brod je uslijedio poslije navodnog izraelskog napada ovog mjeseca na zgradu iranskog konzulata u Siriji u kojem je poginulo 12 ljudi, uključujući visokog generala garde.

