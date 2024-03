U Rusiji Dan žalosti zbog napada u koncertnoj dvorani

Moskva, (MINA) – U Rusiji je danas Dan žalosti, zbog napada u koncertnoj dvorani u blizini Moskve, u kojem su ubijene desetine ljudi.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin proglasio je nacionalni dan žalosti nakon što se obavezao da će biti pronađeni i kažnjeni svi odgovorni za napad, u kojem je poginulo 133 ljudi, uključujući troje djece, a povrijeđeno više od 150 osoba, prenosi Hina.

“Izražavam duboko, iskreno saučešće svima onima koji su izgubili svoje voljene”, rekao je Putin u obraćanju naciji u subotu, što je bio njegov prvi javni komentar napada.

Islamska država preuzela je odgovornost za napad u petak.

Riječ je o najsmrtonosnijem napadu na ruskoj teritoriji od talačke krize u Beslanu 2004. godine, kada su napadači oteli više od hiljadu ljudi, uključujući stotine djece.

Putin je rekao da je pritvoreno 11 ljudi, uključujući četvoricu napadača, koji su pobjegli iz koncertne dvorane i uhvaćeni su na putu prema Brjanskoj oblasti, oko 340 kilometara jugozapadno od Moskve.

“Pokušali su se sakriti i otići prema Ukrajini, gdje je, prema preliminarnim podacima, za njih s ukrajinske strane pripremljen otvor kako bi prešli državnu granicu”, kazao je Putin.

