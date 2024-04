Mistični Balkan dovodi turiste iz SAD u Crnu Goru i na Zapadni Balkan

Podgorica, (MINA) – Dolazak turista iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na Zapadni Balkan biće poseban cilj projekta “Jačanje transatlanske saradnje u oblasti turizma između zemalja Zapadnog Balkana i SAD”, koji realizuju privredne komore regiona uz podršku američke ambasade.

To je ocijenjeno na sastanku kojem su prisustvovali premijer Milojko Spajić, predsjednica Privredne komore Crne Gore (PKCG) Nina Drakić, predstavnici Ambasade SAD, predvođeni zamjenicom ambasadorke Nikol Otala.

Iz PKCG rekli su da su sastanku prisustvovali i predsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Vjekoslav Vuković, predsjednik Privredne komore Kosova, Lulzim Rafuna i direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije, Mihailo Vesović.

Spajić se tokom sastanka upoznao sa planovima projekta koji se promoviše pod sloganom “Mistični Balkan”, a koj bi trebalo da bude potvrda dobre regionalne saradnje.

“Tokom razgovora je konstatovano da bi dolazak američkih turista bio pravi znak da je region bezbjedan i da nudi mnogo toga zanimljivog, a bio bi i prava poruka kompanijama iz SAD da bi trebalo da dodatno investiraju u Zapadni Balkan”, navodi se u saopštenju.

Naglašeno je i da bi saradnja u turizmu mogla da ima veliki multiplikacioni efekat na brojne druge privredne sektore i da je projekat velika šansa za region.

Najavljeno je da će narednog mjeseca u Vašingtonu, tokom Transatlanskog ekonomskog foruma Jugoistočne Evrope, biti potpisan Memorandum o saradnji između inicijatora projekta.

Glavni događaj planiran, kako se navodi, planiran je za oktobar, kada će se održati konferencija kojoj će prisustvovati i veliki američki turoperatori.

“Zaključeno je da je za uspjeh projekta neophodno i osigurati više boljih avio konekcija od SAD-a do zemalja Zapadnog Balkana”, kaže se u saopštenju.

