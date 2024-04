Borba protiv pranja novca prilika za blisku saradnju Crne Gore i Njemačke

Podgorica, (MINA) – Borba protiv pranja novca zajednički je izazov i prilika za blisku saradnju Crne Gore i Njemačke, saopšteno je na sastanku premijera Milojka Spajića i izaslanika njemačke Vlade za Zapadni Balkan, Manuela Zaracina.

Tokom sastanka u Berlinu, kako je saopšteno iz Vlade, bilo je riječi o jačanju vladavine prava, kao jednom od Vladinih prioriteta.

Spajić je naglasio da je usvajanje Zakona protiv pranja novca i finansiranja terorizma, veliki korak u borbi protiv organizovanog kriminala.

„U tom momentu smo napravili veliku promjenu, jer smo zaustavili brojne načine na koji se koristio prljavi novac. To je jedan od najrigoroznijih zakona tog tipa u Evropi“, kazao je Spajić.

Zaracin je, kako se navodi, konstatovao da i u Njemačkoj rade puno na polju borbe protiv pranja novca i u tom kontekstu pozdravio intenciju Vlade da se potrebne reforme u bezbjednosnom sektoru rade uz podršku međunarodnih partnera, među kojima je i Njemačka.

„Istaknuta je važnost Berlinskog procesa na putu ekonomskog približavanje regiona Zapadnog Balkana državama Evropsk unije (EU) i u tom smislu razgovaralo se o konkretnim rezultatima u susret jubilarnom samitu koji bi trebalo da se održi u Berlinu u oktobru“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u kontekstu borbe sa stranim malignim uticajem je, uz jačanje vladavine prava, notirana važnost ravnomjernog ekonomskog razvoja, što bi trebalo da ubrza postepena integracija u jedinstveno tržište EU.

„Zaključeno je da je Crna Gora na dobrom putu da osigura dobijanje IBAR-a u junu, a bilo je riječi o ambicioznoj reformskoj agendi koju Vlada ima u cilju ispunjavanja zahtijeva iz EU integracija“, navodi se u saopštenju.

