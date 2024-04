Đinović zbog povrede neće nastupiti u polufinalu EP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Tomislav Đinović zbog povrede neće nastupiti u polufinalu seniorskog prvenstva Evrope u Beogradu.

On je trebao večeras da boksuje protiv Rusa Vsevoloda Šumkova, polufinalnu borbu kategorije do 60 kilograma.

Đinoviću je u četvrtfinalnoj borbi protiv Francuza Amrauia Lunea povrijeđena vilica, a ljekarski tim, nakon odrađenih dodatnih pregleda, nije mu dozvolio da se bori.

“Povrijeđen je zglobni dio vilice, koji se nalazi otprilike ispod uva. To mu otežava otvaranje usta, a tokom noći trpio je velike bolove. Pregledima je utvđeno da nema loma, ali da ne smije da pomjera vilicu. Određeno mu je sedam dana mirovanja”, rekao je selektor Nikola Ružić agenciji MINA.

On je kazao da mu je žao što nije došlo do borbe protiv Šumkova, ali da je zdravlje Đinovića na prvom mjestu.

“On je već napravio veliki uspjeh. Mlad je i pred njim je još puno velikih mečeva i medalja”, kazao je Ružić.

Đinović je, pobjedama protiv Mađara Armanda Kruzita Kovača i Francuza Amrauia Lunea obezbijedio bronzanu medalju, prvu za muški seniorski boks u nezavisnoj Crnoj Gori.

Posljednje odličje sa kontinentalnog šampionata donijeli su Nikola Sjekloća i Milorad Gajović 2000. godine iz finskog Tamperea.

