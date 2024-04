Crna Gora i region nemaju alternativu Evropskoj uniji

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao ni ostale države regije, nemaju alternativu Evropskoj uniji (EU) i evropskim vrijednostima, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Bošnjačke stranke (BS) Ervina Ibrahimovića i ambasadorke Češke Janine Hrebičkove.

Hrebičkova je, kako je saopšteno iz BS, istakla da je Češka prijatelj Crne Gore i njen iskreni saveznik na putu pristupanja EU, te da će i u narednom periodu dati doprinos dinamici integracionih procesa Crne Gore.

Ibrahimović je istakao da Crna Gora veoma cijeni pomoć prijateljske Češke u procesu pridruživanja Crne Gore Uniji kao i lični doprinos Hrebičkove u saradnji dvije države i podsticanju evropskog puta Crne Gore.

On je ukazao da Češka, koja je više od dvije decenije članica EU i NATO-a, svojom podrškom daje snažan pečat na evroatlantskom putu Crne Gore.

“Sagovornici su istakli važnost političke stabilnosti u državi, kao preduslova na putu ka punopravnom članstvu”, kaže se u saopštenju BS.

Oni su naveli da je tokom razgovora bilo riječi i o aktuelnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji na globalnom nivou, sa posljedicama na euroatlansku perspektivu Zapadne Evrope.

“Sagovornici su se saglasili da Crna Gora, kao ni ostale države regije, nemaju alternativu EU i evropskim vrijednostima te da je, u tom pravcu, veoma važno da sve političke partije euroatlanske orjentacije i njihovi lideri sarađuju na tom putu”, navodi se u saopštenju.

(kraj) tam

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS