Bečić: Odlučno koračamo ka sigurnoj evropskoj luci

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Za državu je najvažnije pravljenje kompromisa, važnih strateških dogovora i infrasturnih projekata, odnosno svega onog što ujedinjuje svakog čovjeka i zemlju koja želi građanski mir, društvenu stabilnost, ekonomski prosperitet i pravnu sigurnost, ocijenio je potpredsjednik Vlade, Aleksa Bečić.

“Zato je formula vrlo jasna i jednostavna – od razgovora, ekonomske, političke i integracione saradnje, razmjene robe, ljudi, kapitala, nasuprot nesaradnji, konfrontaciji, rušenju mostova i vraćanju u prošlost”, rekao je Bečić tokom obraćanja na EGS Adria Samitu.

On je kazao da crnogorski građani žele put u budućnost, prenosi Mediabiro.

“Zato mladi žele da pobijede duhove 90-ih. Zato je naša politika usmjerena ka tome da zbližavamo ljude, mirimo zavađene, ojačamo ekonomiju, podržimo zelenu tranziciju, učinimo Crnu Goru sa ovakvim solar vjetrom i hidro potencijalom, ne samo energetski održivom, već i visoko proftabilnom”, naveo je Bečić.

On je kazao da žele da privuku zdrav kapital, naprave što više puteva i auto-puteva, nastave ekonomsko snaženje građana i što je najvažnije, nastave impresivnu, hrabru i beskopromisnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, na koju je posebno ponosan.

“Želimo da nastavimo zajedničku borbu nezavisnih i odlučnih crnogorskih institucija i međunarodnih partnera, borbu u kojoj nema nedodirljivih, povlašćenih i zaštićenih, borbu u kojoj nadležne ne interesuje kako se neko zove”, rekao je Bečić.

On je ocijenio da će svako dizanje tenzija, sa ciljem pritiska na institucije završiti bezuspješno.

“Institucije će raditi i dalje predano, odlučno i odgovorno, u skladu sa Ustavom. Pobjeda Crne Gore u borbi sa kriminalom i čišćenje države od narko kartela pitanje je istinskog patriotizma i odbrane časti naše zemlje, ali i pitanje opstanka”, smatra Bečić.

Kako je kazao, uvijek će snažno stati u zaštitu svakog pripadnika bezbjednosnog sektora, ali i drugih organa koji rade u borbi protiv korupcije i trude se da očiste državu.

“Svaki časni i profesionalni pripadnik nadležnih institucija radi najteži posao u crnogorskoj novijoj istoriji. Progres koji Crna Gora ostvaruje je ključ sigurnosti i privlačenje zdravog kapitala, a sve zarad finalizacije našeg evropskog puta. Crna Gora napreduje, ubrzava, odlučno korača ka evropskoj luci, a dobijanje IBAR-a i zatvaranje poglavlja biće kruna najuspješnije pregovaračke godine”, poručio je Bečić.

Crna Gora, kako je rekao, kao 28. članica EU 2028. godine prijatelj je i partner svima.

ESG Adria Samit organizovali su Sustineri Partners i Porto Montenegro, u partnerstvu sa Vladom Crne Gore i pod pokoviteljstvom Predsjednika Crne Gore.

