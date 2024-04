Javni interes i ispravljanje nepravde prema Institutu „Simo Milošević”

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uplatom urgentne jednokratne pomoći radnicima Instituta “Simo Milošević” u Igalu od 1,14 miliona EUR biće ispravljen dio nepravde učinjen tim ljudima koji su mjesecim nastavili da pružaju zdravstvene usluge, saopštio je poslanik Pokreta Evropa sad, Jovan Subotić.

“Pozdravljam izuzetne napore koje je su uložili premijer Milojko Spajić i Vlada da u koordinaciji više ministarstava iznađu način i donesu odluku o uplati urgentne jednokratne pomoći radnicima Instituta Igalo u iznosu od skoro 1,14 miliona EUR”, naveo je Subotić.

On je rekao da će tom uplatom, biti ispravljen dio nepravde učinjen ljudima koji su mjesecima nastavili da pružaju zdravstvene usluge kako osiguranicima iz Crne Gore, tako i stranim gostima, uprkos činjenici da nijesu primili četiri vezane zarade.

“Institut Igalo je najznačajniji zdravstveni centar za multidisciplinarno banjsko liječenje i nosilac zdravstvenog turizma u Crnoj Gori u kojem se svake godine liječi oko pet hiljada osiguranika iz naše države među kojima oko 900 djece”, naveo je Subotić.

U Institutu Igalo, kako je dodao, ima 568 zaposlenih, mahom Novljana, čijim porodicama se zahvalio na strpljenju, razumijevanju i zajedničkoj nadi da se krenulo u rješenje tog problema za sva vremena.

“Javni interes Crne Gore i Herceg Novog više je nego jasan u slučaju Instituta. To su svojim angažmanom pokazali i premijer, i ministarka rada i socijalnog staranja i ministar zdravlja”, dodao je Subotić.

To su, kako je rekao, pokazale i njegove kolege poslanici iz Kluba PES, koji konstantno daju svoj doprinos potencijalnim rješenjima.

“Izvjesno je da je problem Instituta na početku konačnog raspleta, i da Vlada neće odustati dok ovog giganta ne postavi ponovo na zdrave noge”, zaključio je Subotić.

