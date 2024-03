Rusija: Broj mrtvih porastao na 137

Moskva, (MINA) – Broj žrtava terorističog napada koji se u petak uveče dogodio u koncertnoj dvorani u Moskvi, porastao je na 137, saopštio je Istražni komitet Rusije.

Ruski istražni komitet saopštio je da je među žrtvama i troje dece.

U napadu je povrijeđeno više od 180 osoba, od kojih su 142 hospitalizovane, prenosi N1.

U Rusiji je danas Dan žalosti.

Neposredni napadači su uhapšeni, svi su građani Tadžikistana. Odgovornost za napad preuzela je filijala Islamske Države podtkrijepivši svoje tvrdnje videom ubistava posjetilaca koncerta.

No, iz Moskve upućuju na umiještanost Kijeva jer su napadači navodno bježali ka ukrajinskoj granici.

Kijev je odlučno negirao ikakvu vezu sa napadom.

