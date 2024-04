Usvajanje medijskih zakona doprinijeće pozitivnom IBAR-u u junu

Podgorica, (MINA) – Završetak procesa usvajanja medijskih zakona doprinijeće pozitivnom mišljenju za dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), čime će Crna Gora dodatno potvrditi svoju posvećenost EU integracijama i napretku u medijskim reformama.

To je zaključeno na sastanku ministarke kulture i medija Tamare Vujović sa generalnim direktorom DG CONNECT, Robertom Violom, na kojem su razgovarali o reformi medijskih zakona u Crnoj Gori i napretku koji je postignut u tom procesu.

Vujović je, kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija (MKM), naglasila da je Vlada posvećena ispunjenju svih zahtjeva za pristupanje Evropskoj uniji (EU) i da će nastaviti da radi kako bi bio postignut pozitivan ishod u tim procesima.

Ona je istakla da su zakoni poslati Evropskoj komisiji na mišljenje 15. marta.

Vujović je rekla da se nada da u mišljenju neće biti većih izmjena, ni preporuka, od evropskih institucija, kako bi se ispoštovali svi rokovi i proces usvajanja medijskih zakona priveo kraju i njihovo usvajanje u Vladi i parlamentu.

“Jako nam je važno da proces medijske reforme dovedemo do kraja, s obzirom na to da je to jedan od uslova za dobijanje pozitivnog IBAR-a”, rekla je Vujović.

Ona je kazala da je Vlada posvećena EU integraciji Crne Gore.

“A podrška ulasku u EU od 80 odsto građana nas dodatno motiviše da ispunimo sve zahtjeve koji se od nas traže”, dodala je Vujović.

Ona je informisala Violu o najnovijim promjenama u medijskim zakonima Crne Gore.

Vujović je, kako se navodi, istakla nekoliko ključnih novina, među kojima su to da se javni sektor ne može oglašavati u medijima koji nijesu upisani u evidenciju.

Ona je dodala i da je Fond za medijski pluralizam povećan sa 0,09 na 0,20 odsto i dodate nove oblasti od javnog interesa, među kojima je borba protiv govora mržnje i dezinformacija.

“Te promjene predstavljaju značajan korak ka unapređenju medijskog okruženja u Crnoj Gori”, kazala je Vujović i, kako se dodaje, izrazila uvjerenje da će doprinijeti većoj medijskoj slobodi i odgovornosti.

Viola je pohvalio napore koji su uloženi u unapređenje medijskih zakona.

“Imamo veoma pozitivan utisak o medijskim zakonima koje ste nam dostavili i uvjeren sam da će u mišljenju EK biti samo tehničkih izmjena”, kazao je Viola.

On je kazao da su predano radili kako bi Crnoj Gori obezbijedili podršku u proteklom periodu i pokazali da stoje na raspolaganju za sva pitanja.

Viola je istakao činjenicu da je Zakonom o audiovizuelnim medijskim uslugama, potpuno implementirana Direktiva EParlamenta o AVM uslugama, i da su time jako zadovoljni, kao i da će Crnoj Gori odmah biti ukinuta suspenzija u Programu Kreativna Evropa, potprogram Mediji, po usvajanju zakona.

On je istakao da je srećan zbog posvećenosti Crne Gore EU integraciji i izrazio nadu da će završetak procesa usvajanja medijskih zakona doprinijeti dobijanja pozitivnog IBAR-a i održavanju druge Međuvladine konferencije.

Iz MKM su rekli da je EU usvojila Media freedom act i Digital service act, i da će Crna Gora, u narednom periodu, nakon dobijenog IBAR-a, imati priliku da usaglašava svoje zakonodavstvo sa tim novim evropskim pravilima, kao i zemlje članice EU.

“Sagovornici su zaključili da će naredni dani podrazumijevati intenzivan rad svih uključenih strana kako bi se uspješno dovršile započete reforme u medijskom sektoru”, kaže se u saopštenju.

