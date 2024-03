Švedska postala članica NATO-a

Podgorica, (MINA) – Švedska je danas u Vašingtonu predala Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) dokumenta o pristupanju NATO-u, čime je i formalno postala članica Sjeveroatlanske alijanse.

Švedski premijer Ulf Kristerson i državni sekretar SAD Entoni Blinken predsjedavali su ceremoniji na kojoj je instrument pristupanja Švedske NATO-u zvanično deponovan u Stejt departmentu.

Blinken je rekao da je pristupanje NATO-u istorijski trenutak za Švedsku i Alijansu.

“Naš NATO savez je sada jači, veći nego što je ikada bio“, kazao je Blinken, prenosi Skaj njuz.

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je Švedska zvanično postala 32. članica NATO-a, “zauzimajući mjesto koje joj pripada za našim stolom”.

„Pristupanje Švedske čini NATO jačim, Švedsku bezbjednijom, a cijelu Alijansu sigurnijom. Radujem se podizanju njihove zastave u štabu NATO-a u ponedeljak“, naveo je Stoltenberg na društvenoj mreži X.

