Radulović: Radimo puteve u svakom kraju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Plav će do kraja avgusta dobiti rekonstruisanu raskrsnicu vrijednu 300 hiljada EUR, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović tokom radne posjete toj Opštini.

Iz resornog Ministarstva je saopšteno da je riječ o raskrsnici koja se nalazi na ulazu u grad čime će značajno biti olakšan saobraćaj.

“Očekujem da radovi budu završeni do kraja avgusta ove godine. Ono što je važno napomenuti jeste da će se realizacijom ovog projekta poboljšati bezbjednost saobraćaja. Posvećeni smo razvoju putne infrastrukture širom zemlje”, rekao je Radulović.

Prilikom obilaska gradilišta ministar se sastao sa predsjednikom Opštine Plav, Nihadom Canovićem sa kojim je razgovarao o planovima ulaganja u putnu infrastrukturu, kada je u pitanju ova sjeverna opština.

“U toku je izrada glavnog projekta za rekonstrukciju dionice puta Plav-Bogićevica u dužini od deset kilometara. Raspisan je javni poziv za unapređenje bezbjednosti saobraćaja na 20 raskrsnica državnih puteva na teritoriji cijele države – jedna od tih je i raskrsnica za Murino”, naveo je Radulović.

On je naveo da će, nakon izrade projektne dokumentacije, Uprava za saobraćaj sprovesti javni poziv za izbor izvođača i započeti sa izvođenjem radova na svim raskrsnicama.

“Očekuje se da to bude tokom ove godine”, dodao je Radulović.

Canović je kazao da će se realizacijom ovog projekta riješiti jedan od velikih problema u toj Opštini.

“Ova raskrsnica je opterećivala saobraćaj na ulazu u Plav i često su se dešavale saobraćajne nezgode. Nakon što radovi budu završeni dobićemo kružni tok kojim vjerujem da ćemo unaprijediti bezbjednost učesnika u saobraćaju. Na sastanku sa ministrom, upoznao sam ga sa ostalim projektima u Plavu, posebno ističući važnost izgradnje puta Plav – Bogićevica”, rekao je Canović.

Radulović je najavio skoriji početak radova na sanaciji klizišta Jabuka na regionalnom putu Murino-Bjeluha.

