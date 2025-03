Studenti ispred Ministarstva zdravlja u Beogradu

Beograd, (MINA) – Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prošetali su danas od Urgentnog centra do zgrade Ministarstva zdravlja, na protestu zbog reakcije Urgentnog centra nakon što se jedan broj građana javio ljekarima poslije velikog protesta u subotu.

Oni su se prethodno okupili na protestu pod nazivom “Urgentno ispred Urgentnog”, navodeći da zdravstvena djelatnost nije blokirana i da pacijenti nijesu ugroženi, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Studenti su naveli u saopštenju da je nakon protesta u subotu, veliki broj studenata i građana osjetio tegobe poput mučnine, povraćanja, vrtoglavice, glavobolje i zujanja u ušima zbog kojih su pomoć potražili u dežurnim ustanovama Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Navedeno je i da su građani prijavljivali otkazivanje rada uređaja za kontrolu srčanog ritma, kao i da je veliki broj građana zadobio ortopedske povrede prilikom stampeda u Ulici kralja Milana.

“Pometnja građana i stampedo bili su uzrokovani sredstvom čiji efekti odgovaraju dejstvu sredstva za emitovanje zvučnih talasa – oružja koje je u Srbiji zabranjeno članom 106. Zakona o policiji”, stoji u saopštenju studenata u blokadi beogradskog Medicinskog fakulteta.

U saopštenju se dodaje da je Urgentni centar demantovao te informacije i osudio “širenje panike”, navodeći da rade uobičajeno i da ambulante nijesu “preplavljene” pacijentima sa simptomima “zvučnog udara”.

“U popodnevnim časovima, u nedjelju, građani su nam se obratili, navodeći da su bili meta targetiranja u Urgentnom centru, obilježavanjem prijemnih listova na kojima je pisalo “protest”. Obaviješteni su da ne mogu biti pregledani u slučaju da se žale na pomenute tegobe, zadobijene tokom protesta”, stoji u saopštenju studenata.

Oni zahtijevaju da Univerzitetski klinički centar Srbije objavi tačne informacije o broju pacijenata koji su se javili u Urgentni centar sa navedenim tegobama nakon protesta.

Takođe zahtijevaju od Ljekarske komore Srbije da svaki zdravstveni radnik koji je učestvovao u “targetiranju pacijenata, uskraćivanju zdravstvene njege i političkom etiketiranju pojedinaca, čime je direktno prekršena Hipokratova zakletva, odgovara za svoje postupke”.

