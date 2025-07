Uhapšen albanski državljanin osumnjičen za pokušaj ubistva u Tuzima

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je državljanina Albanije K.B. (40) osumnjičenog da je pokušao da ubije sunarodnika B.B. (31), saopšteno je iz Uprave policije.

Sumnja se da je K.B. rano jutros, u Tuzima, pokušao da ubije drugog albanskog državljanina.

„Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti (OB) Podgorica je, jutros oko šest sati, obaviještena od Hitne medicinske pomoći u Tuzima da se na ukazivanje ljekarske pomoći javila osoba sa povredama zadobijenim oštrim predmetom, koja je nakon ukazivanja prve pomoći transportovana u Klinički centar radi daljeg medicinskog zbrinjavanja“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su službenici podgoričke policije, provjerama u KCCG, utvrdili da se radi o B.B, koji je zadobio povredu u predjelu desne lopatice, nanesenu oštrim sječivom, najvjerovatnije nožem.

„Ljekarskim pregledom je konstatovano da je B.B. stabilnih vitalnih parametara“, rekli su iz policije.

Kako su naveli, preduzimajući opsežne operativne mjere i radnje iz svoje nadležnosti, policijski službenici su došli do saznanja da je na teritoriji opštine Tuzi, jutros u jednom ugostiteljskom objektu došlo do verbalnog konfikta između povrijeđenog B.B. i druge osobe, nakon čega je ta osoba nožem povrijedila B.B., a potom se udaljila sa mjesta događaja.

„Daljim intenzivnim operativno-taktičkim mjerama i radnjama, policijski službenici su identifikovali osumnjičenog za ovaj događaj – K.B. (40), takođe albanskog državljanina“, kazali su iz policije.

Oni su dodali da su, u saradnji sa nadležnim Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzete sveobuhvatne aktivnosti usmjerene na pronalazak i hapšenje osumnjičenog, koje su u kratkom roku i rezultirale lociranjem i hapšenje u mjestu Drume, u opštini Tuzi.

„Tom prilikom kod K.B. je pronađen nož, za koji se sumnja da je korišćen prilikom izvršenja krivičnog djela. Osumnjičeni K.B. će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici“, kaže se u saopštenju.

