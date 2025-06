Incidenti nakon protesta studenata i građana u Beogradu

Beograd, (MINA) – Sukobi između dijela demonstranata i policije izbili su uoči i nakon zvaničnog završetka studentskog protesta na Trgu Slavija u Beogradu, objavio je Radio Slobodna Evropa (RSE).

Policija je, kako je javio N1, ispalila suzavac u ulici kneza Miloša u blizini zgrade Generalštaba.

Dio okupljenih je na policiju bacao kamenice, flaše i druge predmete, a policija je uzvratila suzavcem.

Reporterka RSE javila je da su se grupe maskiranih muškaraca sukobile sa policijom kod Crkve svetog Marka.

Gađali su policiju flašama i bakljama, a bačeno je i nekoliko topovskih udara.

Policija je intervenisala, a reporterka RSE je vidjela privođenje najmanje jednog demonstranta.

Na tom potezu su stotine policajaca u opremi za razbijanje demonstracija, kao i odredi Žandarmerije sa oklopnim vozilima.

Okupljeni su uzvikivali uvrede na račun predsjednika Srbije Aleksadra Vučića.

N1 je objavio da je do sukoba došlo i u Bulevaru kralja Aleksandra, nakon što su studenti u blokadi objavili kraj protesta.

Zvanični kraj protesta proglašen je sa razglasa na Trgu Slavija oko 21 sat i 45 minuta.

“Od ovog trenutka ovo više nije studentski protest. Ostajemo ovdje kao građani. Ova borba nije samo studentska. Danas svi tražimo izbore. Svi ćemo ustati i svi ćemo pobijediti”, saopšteno je sa snimljene poruke emitovane na razglasu.

U poruci se navodi da će studenti kontrolisati izbore “kao nikad do sada”.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić u saopštenju je najoštrije osudio “napade učesnika neprijavljenog skupa na Slaviji na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova”.

On je poručio da će preduzeti sve mjere u cilju uspostavljanja javnog reda i mira, kao i da svi koji su napali policiju biti procesuirani.

“Policija će preduzeti sve mjere za uspostavljanje javnog reda i mira, odbiti sve napade i primijeniti sva ovlašćenja da bi odbili napade, i uhapsiti sve koji su napali policiju”, izjavio je Dačić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS