Nagrade i preko 100 hiljada poklona kao dobrodošlica turistima za nezaboravan utisak

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turisti na prelazima Dobrakovo i Debeli brijeg i aerodromima Tivat i Podgorica dobiće srdačnu dobrodošlicu, korisne informacije, pripejd pakete, a biće podijeljeno i 100 hiljada poklona, saoppteno je na konferenciji povodom kampanje Poveži se sa Crnom Gorom 2025.

Na konferenciji, koju realizuju Nacionalna turistička organizacija (NTO) i kompanija One u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova – Sektorom granične policije i Aerodromima Crne Gore, uz podršku kompanija Aqua Bianca i Montenegro chips kompanije saoptšeno je da će na taj način turisti već na ulasku steći pozitivan utisak o zemlji, koja ih dočekuje otvorenog srca.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, rekla je da je kampanja izazvala izuzetno pozitivne reakcije kod turista prošle godine i zbog toga je proširena, tako što je osim graničnih prelaza Dobrakovo i Debeli brijeg i Aerodroma Tivat uključen i Aerodrom Podgorica.

“Prema posljednjim nezvaničnim podacima lokalnih turističkih organizacija, u Crnoj Gori je 3. jula boravilo oko 97 hiljada turista, što nas posebno raduje i dodatno potvrđuje značaj da posjetioci budu dočekani na pravi način, uz toplu i prijateljsku dobrodošlicu. Povećali smo i broj dana tokom kojih će biti realizovana kampanja, te će ona trajati dva mjeseca sa mogućnošću produženja“, kazala je Tripković Marković.

Prema njenim riječima, suština kampanje je da prvi kontakt koji gosti ostvare u destinaciji bude za njih izuzetno prijatan i da znaju da ih u Crnoj Gori čeka topla dobrodošlica.

„Za tu svrhu obezbijedili smo preko 100 hiljada poklona i nekoliko nagradnih igara. Sve to ne bi bilo moguće da nismo imali podršku naših partnera i sponzora, a zatim i institucionalnu podršku Aerodroma Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova“, rekla je Tripković Marković.

Pokloni za ovu godinu uključuju osvježenje, grickalice, pripejd turistički paket s besplatnim internetom i promo poklone kompanije One i NTO. U okviru kampanje, osmišljene su brojne nagradne igre na aerodromima i graničnim prelazima Dobrakovo i Debeli brijeg, ali i putem društvenih mreža. Među nagradama su avio karte, smještaj u hotelu sa pet zvjezdica i drugi pokloni.

Izvršni direktor kompanije One, Branko Mitrović, kazao je da je čast što se ove godine, kampanja Poveži se sa Crnom Gorom, nastavlja u još snažnijem, širem i srdačnijem izdanju.

”Cilj nam je jednostavan, ali važan, da našim turistima, od prvog koraka na crnogorskom tlu, na aerodromima u Podgorici i Tivtu, kao i na graničnim prelazima Dobrakovo i Debeli Brijeg pružimo srdačnu dobrodošlicu, korisne informacije, pažljivo osmišljen poklon i ono najvažnije – prvi pozitivan utisak o zemlji koja ih dočekuje otvorenog srca”, poručio je Mitrović.

I ove godine, kako je rekao, One je tu za sve goste sa pripejd turističkim paketima i na graničnim prelazima turisti dobijaju kartice koje sadrže šet gigabajta (GB), što je dovoljno da podijele prve utiske sa crnogorskih plaža, planina i gradova, ali i da jave porodici i prijateljima da su dobro, i da ljeto uz crnogorsko more i planine za njih počinje u punom sjaju.

”Zato i kažemo svim našim gostima- Poveži se sa Crnom Gorom – dobrodošli još srdačnije! Hvala još jednom svim partnerima na posvećenosti, a svim gostima želimo dobrodošlicu uz poruku da ovdje, na svakom koraku, mogu da računaju na povezivanje- sa prirodom, ljudima, i onim nezaboravnim iskustvima koja se pamte”, poručio je Mitrović.

Kao i prošle godine, glavni sponzor kampanje ostaje kompanija Aqua Bianca koja će turistima na samom ulazu u zemlji obezbijediti osvježenje.

Direktorica kompanije Aqua Bianca, Radmila Vučković, navela je da kompanija sa zadovoljstvom pruža podršku ovakvim inicijativama.

„Radujemo se što i ove godine nastavljamo da budemo dio ove lijepe priče, koja posjetiocima iskreno pruža ono najvažnije, a to je osjećaj gostoljubivosti i topline naše zemlje. Pružajući podršku ovakvim inicijativama, kompanija sa ponosom potvrđuje svoju društvenu odgovornost i doprinosi razvoju zajednice i promociji vrijednosti koje nas čine prepoznatljivim turističkim odredištem”, kazala je Vučković.

Predstavnik kompanije Montenegro Chips, Vuk Miličković, zadovoljan je što je ta fabrika među glavnim sponzorima kampanje Poveži se sa Crnom Gorom i što će turisti imati priliku da probaju čips koji se proizvodi u Crnoj Gori.

„Ovo je domaći proizvod, domaći brend, radimo ga isključivo od domaćeg krompira. Pozvao bih sve turiste i domaće stanovništvo da konzumiraju naš prizvod. Fabrika radi u punom kapacitetu i idemo ka tome da budemo lideri na tržištu, te smatramo da je ova kampanja odličan put isticanja domaćih proizvoda“, poručio je Miličković.

Kampanja je počela zvanično na graničnom prelazu Dobrakovo i Aerodromu Podgorica, dok nas početak kampanje na Aerodromu Tivat i graničnom prelazu Debeli brijeg očekuje početkom naredne sedmice.

