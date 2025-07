Kunčer na 16. mjestu u Imoli

Podgorica, (MINA) – Crnogorski automobilista Filip Kunčer na 16. mjestu je završio trku u Imoli, koja je vožena u okviru takmičenja Reno Klio kup.

Najbrži u Imoli bio he Gabrijel Toreli.

Kunčer je na prethodnom takmičarskom vikendu, na stazi Spa Frankošamp u Belgiji, zauzeo osmo i peto mjesto.

Kunčer je početkom maja nastupao i u Dižonu, ali je oba puta ispao.

U prvom takmičenju ove sezone, takođe u Francuskoj, jednom je zauzeo treće, a jednom 11. mjesto.

Drugu trku u Imoli Kunčer će voziti sjutra od devet sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS