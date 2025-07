Đoković siguran protiv Kecmanovića u trećem kolu

Podgorica, (MINA) – Srpski teniser Novak Đoković savladao je večeras u trećem kolu Vimbldona sunarodnika Miomira Kecmanovića 3:0 (6:3, 6:0, 6:4).

U prvom setu Đoković i Kecmanović su bili ujednačeni, a odlučujući je bio osmi gem, u kojem je najbolji srpski teniser uzeo brejk, nakon čega je iskoristio set loptu u prvom narednom gemu.

Đoković je pobjedu najavio u drugom setu, u kojem je, za 23 minuta, slavio sa 6:0.

U posljednjem, trećem setu, Đoković je mirno priveo meč kraju i izborio plasman u osminu finala.

Đoković je večerašnjom pobjedom upisao 100. trijumf na Vimbldonu, čime je postao tek treći igrač u istoriji kome je to pošlo za rukom, nakon Martine Navratilove i Rodžera Federera.

Za četvrtfinale Đoković će se boriti sa 11. igračem svijeta Aleksom de Minorom, koji je u trećem kolu bio bolji od Danca Augusta Holmgrena.

