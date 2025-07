Zatvoreno više ugostiteljskih objekata zbog falsifikovanja računa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije i Poreske uprave zatvorili su više ugostiteljskih objekata u Podgorici u kojima je otkriveno izdavanje falsifikovanih fiskalnih računa.

Iz Uprave policije je saopšteno da je u okviru intenzivnih aktivnosti usmjerenih na borbu protiv ekonomskog kriminala, a nakon višemjesečnih istražnih radnji, sinoć na teritoriji Glavnog grada izvedena koordinisana međusektorska i međuagencijska akcija kodnog naziva Bar – kod, usmjerena na otkrivanje i suzbijanje poreske utaje i drugih povezanih krivičnih djela.

„U zajedničkoj, koordinisanoj akciji službenika Sektora za finansijsko-obavještajne poslove, Sektora za borbu protiv kriminala i Poreske uprave, u tri ugostiteljska objekta: M…, L… i K…, otkriven je sistem za izdavanje falsifikovanih fiskalnih računa“, navodi se u saopštenju.

Naime, kako se sumnja, ova preduzeća su uz pomoć softvera generisala i štampala lažne račune. U QR kodu računa je bila integrisana web adresa nepostojeće internet stranice Poreske uprave koja prikazuje grešku pri fiskalizaciji.

„Funkcionisanje ove vrste utaje poreza realizovano je na način da su gostima za porudžbine u ugostiteljskim objektima izdavani lažni računi koji svojim izgledom stvaraju privid da se radi o ispavnim fiskalnim računima. Predstojećim policijsko-tužilačkim aktivnostima i forenzičkim vještačenjima elektronskih uređaja, utvrdiće se obim poreske utaje, i procesuirati odgovorni“, rekli su iz Uprave policije.

Ugostiteljski objekti u kojima su otkrivene nepravilnosti su među popularnijim na teritoriji Glavnog grada i okupljaju veliki broj posjetilaca.

„Po nalogu Poreske uprave, ovim objektima su rješenjima izrečene mjere zabrane obavljanja djelatnosti“, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave policije su rekli da ta koordinisana akcija predstavlja rezultat snažnog, efikasnog i strateški usmjerenog međusektorskog i međuinstitucionalnog djelovanja državnih organa, čime je potvrđena spremnost i kapacitet institucija u suprostavljanju savremenim visokorangiranim bezbjednosnim prijetnjama, otkrivanju i suzbijanju sofisticiranih oblika kriminalnih djelatnosti kojima se podriva fiskalni integritet i nanosi šteta državnom budžetu i legalnom razvoju ekonomskog poretka Crne Gore.

„Uprava policije i Poreska uprava nastavljaju snažno sa sprovođenjem planskih aktivnosti i ujedno pozivaju građane da aktivno učestvuju u očuvanju fiskalne discipline, prijave uočene nepravilnosti i provjeravaju vjerodostojnost izdatih računa. Podsjećamo građane da sami mogu provjeriti ispravnost bar-koda skeniranjem fiskalnog računa ili upoređivanjem QR koda sa stvarnom adresom verifikacije fiskalnih računa“, zaključuje se u saopštenju.

